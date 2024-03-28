سياسة
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"عقوبات غير مسبوقة".. هيئة: الأسرى يعيشون جحيماً حقيقياً بسجون الاحتلال
ندّدَت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقال محاميها إن "صراخهم من التعذيب يملأ الممرات" في سجن نفحة الإسرائيلي.
"عقوبات غير مسبوقة".. هيئة: الأسرى يعيشون جحيماً حقيقياً بسجون الاحتلال
الهيئة حذّرَت من سياسة التعذيب مع الأسرى في سجون الاحتلال / صورة: وكالة الأنباء الفلسطينية / Others
28 مارس 2024

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من "التمادي المتصاعد في سياسة التعذيب المنتهجة في التعامل اليومي مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال".

وقالت الهيئة التابعة لمنظمة التحرير الأربعاء، نقلاً عن محاميها الذي كان في سجن نفحة الإسرائيلي لزيارة عدد من الأسرى، إن سجون الاحتلال "حوّلت واقعهم إلى جحيم حقيقي، حيث عُزلوا عن العالم الخارجي وفُرضت عليهم منظومة عقوبات غير مسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة".

وخلال حربه المدمرة المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الأسرى الفلسطينيين، ولا تتوفر أي معلومة بشأن عددهم وأماكن احتجازهم.

وقال محامي الهيئة الفلسطينية ناقلاً ما شاهده خلال وجوده في سجن نفحة الإسرائيلي: "خلال انتظاري بغرفة الزيارة، سمعت أصوات الأسرى وهم يُضربون ويُعذَّبون ويصرخون، ويُشتَمون ويُجبَرون على التلفظ بألفاظ نابية وبذيئة".

وأضاف: "من المحتمَل أن هذه الأصوات صادرة من أماكن احتجاز أسرى قطاع غزة".

وقال بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن واقع حياة الأسرى في سجن نفحة "ما زال على ما هو عليه، حيث إن الأقسام والغرف عموماً ما زالت كزنازين، والأسرى بلا أي ملابس أو مقتنيات".

وأضافت أن "كمية الطعام قليلة وأحياناً يبقون صائمين إلى ما بعد أذان العشاء بسبب تَعمُّد إدارة السجن تأخير إدخال الطعام"، كما أن "الكهرباء مفصولة أغلب ساعات اليوم، والماء يُسمح به لساعتين في اليوم ويُفصَل عن الأقسام، وفي بعض الأحيان تُحرَم الأقسام الماء لأربعة أيام متواصلة".

وأشارت الهيئة إلى أن السياسات العقابية والانتقامية بحقّ الأسرى والأسيرات "متشابهة في السجون والمعتقلات كافة"، وأن "الهجمة عليهم ما زالت كبيرة في ظل التخاذل الدولي الرسمي والمؤسساتي".

وتجاوز إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 9100 بينهم 3558 معتقلاً إدارياً، وفق بيان سابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وأكدت الهيئتان أن "عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول في سجون الاحتلال ومعسكراته نتيجة عمليات التعذيب والجرائم الطبّية ارتفع إلى 13 شهيداً على الأقلّ ممن أُعلنَ عن استشهادهم".

وخلّف العدوان والحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدّى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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