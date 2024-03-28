تنطلق ثامنة سفن المساعدات التركية إلى غزة اليوم الخميس، من ميناء مرسين جنوبيّ تركيا.

وشارك في إعداد السفينة رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" والمديرية العامة للأوقاف التركية.

وذكر بيان "آفاد" أن تركيا تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، الذي يتعرَّض للهجمات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن سفينة المساعدات الإنسانية الثامنة ستغادر ميناء مرسين الخميس في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (10:00ت.غ)، وعلى متنها 125 ألف سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي ألفين و960 طنّاً إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، أرسلت تركيا مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني على متن 13 طائرة و7 سفن، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وبلغ إجمالي موادّ المساعدات الإنسانية التركية المرسلة إلى غزة نحو 39 ألفاً و607 أطنان.