بينما تستعد تركيا لانتخابات الهيئات الإدارية المحلية في 31 مارس/آذار، يستعد 61 مليون ناخب مؤهل، بمن في ذلك مليون شخص سينتخبون لأول مرة، لاختيار مسؤولين بلديين من 34 حزباً سياسياً.

يستعد الناخبون الأتراك للانتخابات البلدية المهمة المقرر إجراؤها في 31 مارس/آذار، وسبق وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) أسماء 36 حزباً سياسياً يحق لها خوض الانتخابات.

بعض الأحزاب المشاركة في المنافسة هي: حزب العدالة والتنمية (AK PARTİ)، وحزب الحركة القومية (MHP)، وحزب الشعب الجمهوري (CHP)، والحزب الجيد (İYİ PARTİ)، وحزب الاتحاد الكبير (BBP)، وحزب الرفاه الجديد (Yeniden Refah)، وحزب (DEM)، وكذلك حزب السعادة.

وتعدّ نتائج انتخابات الهيئات المحلية في المدن الكبرى الثلاث في تركيا (إسطنبول وأنقرة وإزمير) الأكثر ترقباً في هذه المنافسة.

وفي إسطنبول، سيتنافس مراد كوروم، وهو مرشح لأول مرة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مع أكرم إمام أوغلو، رئيس البلدية الحالي من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

وفي أنقرة، المرشحان الأوفر حظاً هما: تورغوت ألتينوك، عن حزب العدالة والتنمية، ومنصور يافاش، عن حزب الشعب الجمهوري.

وبالمثل، يتصدر السباق في إزمير حمزة داغ، عن حزب العدالة والتنمية، وجميل توغاي، عن حزب الشعب الجمهوري.

اقرأ أيضاً: من وضع الصناديق إلى النتائج.. كيف ستُجرى الانتخابات المحلية في تركيا؟

أكثر من مليون ناخب جديد

ومن بين 61.441.882 مليون ناخب مسجَّل يحق له التصويت في هذه الانتخابات، هناك 1.032.610 مليون شاب يمكنه التصويت لأول مرة، عبر أكثر من 206 آلاف مركز اقتراع سيجري إنشاؤها على مستوى البلاد.

وستحدِّد الانتخابات المقبلة رؤساء بلديات 81 ولاية و973 مقاطعة و390 بلدة، إلى جانب 50.336 ألف مختار، كما سيختارون أعضاء مجالس الاستشارية والمجالس البلدية.

يحق لكل مواطن تركي بلغ سن 18 عاماً بحلول موعد الانتخابات التصويت في الانتخابات المحلية يوم الأحد القادم.

وكان من المقرر أن يكتمل توزيع أوراق معلومات الناخبين، التي بدأت في 29 فبراير/شباط، بحلول 24 مارس/آذار، ولن يُطلب من الناخبين إحضار أوراق معلوماتهم معهم.

يمكن للناخبين مراجعة موقع المجلس الأعلى للانتخابات، وكذلك بوابة الحكومة الإلكترونية، وتطبيق الهاتف المحمول لاستعلام الناخبين من المجلس الأعلى للانتخابات، ومركز اتصال المجلس الأعلى للانتخابات على الرقم "9759444"، لمعرفة موقع صندوق الاقتراع الذي سُجِّلوا فيه للتصويت.

اقرأ أيضاً: مع قرب الانتخابات المحلية.. ما تطلعات الناخبين في إسطنبول؟

ساعات التصويت

ونظراً للظروف الموسمية وأوقات غروب الشمس في شهر مارس/آذار، قدَّم المجلس الأعلى للانتخابات ساعات التصويت ساعةً واحدةً في الولايات الشرقية الـ32.

وفقاً لذلك، في أضي يامان، وأغري، وأرتفين، وبينغول، وبتليس، وديار بكر، وألازيغ، وأرزنجان، وأرضروم، وغازي عنتاب، وغيرسون، وغموش خانة، وهكاري، وقارص، وملاطيا، وقهرمان مرعش، وماردين، وموش، وأوردو، وريزه، وسعرت، وسيواس، وطرابزون، وتونجلي، وشانلي أورفا، وفان، وبايبورت، وباطمان، وشِرناق، وأردهان، وإغدير، وكيليس، ستكون ساعات التصويت من الساعة 07:00 إلى الساعة 16:00.

وفي المقاطعات الأخرى، سيجري التصويت من الساعة 08:00 إلى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي.

وفي المحافظات الشرقية، حيث تكون ساعات التصويت من الساعة 07:00 إلى الساعة 16:00، لا يمكن البدء في فرز الأصوات قبل الساعة 16:00. وفي المحافظات الأخرى، لا يمكن أن يبدأ قبل الساعة 17:00. وحتى لو أدلى جميع الناخبين المدرجين في صناديق الاقتراع بأصواتهم، فلن تُفتح صناديق الاقتراع قبل انتهاء ساعات التصويت.

في البلديات الحضرية، ستُحتسَب الأصوات لمنصب رئيس بلدية المحافظة، ورئاسة بلدية المقاطعات، وعضوية المجلس البلدي، والمختارية وفرزها بالتسلسل. في المقابل، في المحافظات الأخرى، ستُحتَسَب الأصوات لمنصب رئاسة البلدية، وعضوية المجلس البلدي، وعضوية المجلس الاستشاري والمختارية وفرزها بالتسلسل.