اتهم أهالي الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، الحكومة بالتخلي عن أبنائهم، وطالبوها بعرض خطة لإعادتهم خلال لقائهم الأول برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، عن أهالي الجنود قولهم في بيان: "لقد جرى التخلي عن أبنائنا، ويُحتجزون جثثاً لدى حماس".

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أهالي المحتجزين في غزة سيطلبون من نتنياهو عرض خططه لإعادة أبنائهم.

وقالت والدة أحد الجنود المحتجزين، لهيئة البث: "بناءً على طلب الدولة والقوات الأمنية، بقينا صامتين حتى اليوم"، مضيفةً: "نطالب اليوم في الاجتماع بأن نضع على الطاولة علناً ثمن التخلي عن أبنائنا، وما الوضع الذي لا رجعة فيه الذي لن تتمكن الدولة من التعامل معه؟".

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، وتقدّر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل 70 منها في غارات إسرائيلية عشوائية.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عشرات آلاف الشهداء والمصابين، إضافةً إلى دمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليونَي فلسطينيّ، حسب بيانات فلسطينية وأممية.