كشف مصدر فلسطيني مطّلع، الخميس، عن أن الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، الأحد القادم.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر المقرّب من مصطفى، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى أتمّ تشكيل حكومته، بعد التشاور مع القطاعات والنقابات كافة".

وأضاف أن "الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس الأحد القادم، وهي تضم 6 وزراء على الأقل من قطاع غزة".

وتابع: "ستتسلم حقيبة الخارجية الفلسطينية فارسين جورج شاهين، بعد أن شغلت مناصب عدة، بينها المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".

وإذا حدث هذا التغيير سيكون الأول منذ عام 2009 في منصب وزير الخارجية الذي يشغله منذ ذلك العام رياض المالكي.

وفي 14 مارس/آذار الجاري، كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لمحمد اشتية الذي قدم استقالة حكومته، في فبراير/شباط الماضي، وتحولت إلى حكومة تسيير أعمال.

وشغل مصطفى مناصب عدة في البنك الدولي ومؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.

ويتزامن تشكيل الحكومة الجديدة مع حديث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ضرورة "إعادة تنشيط" السلطة الفلسطينية، على أمل أن تتولى مسؤولية غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهو ما ترفضه تل أبيب.

كما يأتي تشكيلها في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني على المستويين السياسي والجغرافي منذ صيف 2006، وفشل محاولات عديدة محلية وإقليمية ودولية لتحقيق مصالحة وطنية، لا سيما بين حركتَي حماس وفتح بزعامة عباس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، و دماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.