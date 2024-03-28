حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس، من مغبة انهيار النظام الصحي بقطاع غزة المحاصَر، مشيراً إلى أن 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي من أصل 36.

وكتب غيبريسوس في منشور على منصة إكس: "مع 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي من أصل 36، فإن النظام الصحي في غزة بالكاد يصمد".

وأشار إلى إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الثلاثاء توقف مستشفى الأمل بمدينة خان يونس (جنوب) عن العمل، نتيجة هجمات جيش الاحتلال المستمرة على "المنشأة وما حولها".

وجدد مدير المنظمة مطالبته بوقف فوري للهجمات على المستشفيات بغزة، ودعا لحماية الطواقم الصحية والمرضى والمدنيين.

والثلاثاء، أعلنت الجمعية خروج مستشفى الأمل من الخدمة "بشكل تام"، بعدما أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية على إخلاء المستشفى وأغلق مداخله بسواتر ترابية.

واقتحمت قوات إسرائيلية الأحد مستشفى الأمل وسط إطلاق نار كثيف، وعمدت إلى تنفيذ أعمال تجريف في محيطه، وفق بيان للهلال الأحمر الفلسطيني.

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، ما تسبب في تدمير المنظومة الصحية، وكارثة إنسانية وتدهور في البنى التحتية.

وخلّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".