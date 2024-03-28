دعت وزارة الدفاع التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد عمليات القتل الجماعي التي تجري في غزة، معربة عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في شهر رمضان، معتبرة القرار خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

جاء ذلك في إفادة صحفية الخميس للمستشار الإعلامي بوزارة الدفاع العقيد البحري زكي آق تورك، بأنقرة.

وأوضح آق تورك أن الوزارة تعتبر هذا القرار "خطوة إيجابية من شأنها تخفيف معاناة سكان قطاع غزة".

وأضاف: "نأمل أن تلتزم إسرائيل هذا القرار، لكن لا بد من إعلان وقف دائم لإطلاق النار من أجل إنهاء القمع المتزايد في غزة".

وتابع: "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مشترك ضد عمليات القتل الجماعي التي تجري أمام عينيه ووقف هذه الوحشية".

والاثنين أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً أيدته 14 دولة، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، يحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وطالب القرار أيضاً بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.

وقوبل القرار الأممي بترحيب عربي ودولي ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدته منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إنها "لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أعلن آق تورك تحييد 38 إرهابياً خلال عمليات عسكرية جرت آخر 7 أيام في شمالي سوريا والعراق.

وأوضح أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم منذ مطلع العام الجاري، بلغ 646، منهم 268 في شمال العراق و378 في شمال سوريا.

وأشار إلى استمرار الجهود من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوريا وإعادة السوريين إلى بيئة آمنة.

ولفت إلى أن قوات الأمن التركية ألقت القبض خلال الأيام السبعة الأخيرة على 82 شخصاً بينهم إرهابيان، في أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.