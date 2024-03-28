سياسة
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أنقرة تؤكد متابعة ملابسات حريق أودى بحياة 4 من أصول تركية بمدينة ألمانية
أفادت مصادر دبلوماسية تركية الخميس، بأن أنقرة تتابع من كثب حريقاً اندلع في مبنى بمدينة زولينغن الألمانية، وأودى بحياة 4 مواطنين بلغاريين من أصل تركي من عائلة واحدة.
أنقرة تؤكد متابعة ملابسات حريق أودى بحياة 4 من أصول تركية بمدينة ألمانية
الحريق اندلع مساء الأحد وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص بينهم طفلان / صورة: AA
28 مارس 2024

أعلنت تركيا الخميس متابعتها من كثب تداعيات حريق اندلع في مبنى بمدينة زولينغن الألمانية، وأودى بحياة 4 بلغاريين من أصل تركي من عائلة واحدة، وفقاً لمصادر دبلوماسية تركية.

وأشارت المصادر إلى أن أنقرة تنتظر من السلطات الألمانية كشف ملابسات الحريق والأسباب الكامنة وراء اندلاعه وتقديم الضالعين فيه، إن وُجدوا، للقضاء.

والأربعاء، أعلن مكتب النيابة العامة في منطقة فوبرتال، أن الحريق الذي أودى بحياة 4 مواطنين بلغاريين من أصل تركي "كان متعمداً".

وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن التقرير الأولي الذي أعدته يظهر أن الحريق بدأ في الدرج الخشبي للمبنى.

وأشار البيان إلى العثور على بعض الأدلة التي تشير إلى أن الحريق اندلع نتيجة عمل متعمد.

يُذكر أن الحريق اندلع مساء الأحد، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص بينهم طفلان، وإصابة 9 أشخاص، منهم اثنان بحالة خطرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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