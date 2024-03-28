أعلنت تركيا الخميس متابعتها من كثب تداعيات حريق اندلع في مبنى بمدينة زولينغن الألمانية، وأودى بحياة 4 بلغاريين من أصل تركي من عائلة واحدة، وفقاً لمصادر دبلوماسية تركية.

وأشارت المصادر إلى أن أنقرة تنتظر من السلطات الألمانية كشف ملابسات الحريق والأسباب الكامنة وراء اندلاعه وتقديم الضالعين فيه، إن وُجدوا، للقضاء.

والأربعاء، أعلن مكتب النيابة العامة في منطقة فوبرتال، أن الحريق الذي أودى بحياة 4 مواطنين بلغاريين من أصل تركي "كان متعمداً".

وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن التقرير الأولي الذي أعدته يظهر أن الحريق بدأ في الدرج الخشبي للمبنى.

وأشار البيان إلى العثور على بعض الأدلة التي تشير إلى أن الحريق اندلع نتيجة عمل متعمد.

يُذكر أن الحريق اندلع مساء الأحد، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص بينهم طفلان، وإصابة 9 أشخاص، منهم اثنان بحالة خطرة.