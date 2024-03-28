سياسة
2 دقيقة قراءة
عباس يصدِّق على الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى
قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، برنامج عمل حكومته وقائمة التشكيل المقترحة للرئيس محمود عباس، فيما صدق الأخير على قرار منحها الثقة، وأُعلن تأديتها اليمين الدستورية الأحد المقبل.
عباس يصدِّق على الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى
الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الأحد / صورة: وكالة (وفا)
28 مارس 2024

صدَّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس، على الحكومة الجديدة عبر قرار قانون لمنح الحكومة التاسعة عشرة الثقة، كما أصدر مرسوماً بشأن اعتماد تشكيلتها.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى قدم برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة للرئيس عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

وقال مصدر مقرب من مصطفى، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى أتم تشكيل حكومته، بعد التشاور مع كل القطاعات والنقابات".

وأضاف أن "الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس الأحد القادم، وهي تضم 6 وزراء على الأقل من قطاع غزة".

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، القرار، وقالت إن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل الموافق 31 مارس/آذار.

وتابع المصدر: "ستتسلم حقيبة الخارجية الفلسطينية فارسين جورج شاهين، بعد أن شغلت مناصب عدة، بينها المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".

وإذ حدث هذا التغيير فسيكون الأول منذ عام 2009 في منصب وزير الخارجية الذي يشغله منذ ذلك العام رياض المالكي.

وتضمن برنامج الحكومة، حسب وفا، العمل على إيلاء الوضع الإنساني أهمية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us