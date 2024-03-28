سياسة
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على ارتفاع 10 آلاف قدم.. المُسيرة التركية عنقاء 3 تنجح في ثالث اختبار طيران
نجحت المسيرة القتالية التركية العنقاء 3 في ثالت اختبار طيران إذ حلقت لمدة ساعتين متواصلتين على ارتفاع 10 آلاف قدم.
على ارتفاع 10 آلاف قدم.. المُسيرة التركية عنقاء 3 تنجح في ثالث اختبار طيران
المقاتلة التركية المُسيرة عنقاء 3 / Others
28 مارس 2024

تواصل شركة "توساش" التركية لصناعات الطيران والفضاء إجراء اختبارات الطيران والتطوير على الطائرة الحربية المسيرة "العنقاء 3" (ANKA III) التي أنتجتها الشركة بالقدرات والإمكانات المحلية والوطنية.

ونجحت المسيرة العنقاء 3 في ثالث اختبار طيران إذ حلقت لمدة ساعتين متواصلتين على ارتفاع 10 آلاف قدم وبسرعة وصلت إلى 160 عقدة في الساعة.

وخلال الاختبارات جرى اختبار أنظمة الطيار الآلي واختبارات آليات الطيران. وجاءت تقييمات الاختبارات أعلى من الاختبارات السابقة.

وكانت المسيرة حلّقت في الاختبارات السابقة على ارتفاع 8 آلاف قدم وبسرعة وصلت إلى 150 عقدة، ونجحت في اختبار اجتياز المدرج.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول عام 2023 أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، نجاح الطائرة الحربية المسيرة "العنقاء 3" (ANKA III) في إجراء أول تحليق لها، مشيراً إلى أنها ستقدم إسهاماً قوياً في الدفاع عن البلاد، بفضل خصائصها وتصميمها والتقنيات المتطورة التي تتمتع بها.

و"العنقاء 3" مزودة بنظام الجيل الجديد من المُسيرات، وتملك القدرة على أداء مهام الاستطلاع والمراقبة والعمليات الاستخباراتية، والهجوم بذخائر جو-أرض مختلفة، وتعطيل أنظمة الرادار والدفاع الجوي للعدو، وحماية القوات الصديقة في الجو والبر، والحرب الإلكترونية وغيرها.

وتستطيع "العنقاء 3" التحليق على ارتفاع 44 ألف قدم، وإجراء مهامها على ارتفاع 40 ألف قدم.

كما تستطيع المسيرة الانخراط في عمليات مشتركة مع مقاتلات F-16 و"حُر جت" التركية المأهولة، فضلاً عن قدرتها على استخدام ذخائر هاتين المقاتلتين أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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