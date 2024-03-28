سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تندد بهجمات إسرائيل على جنوب لبنان وتدعو للتهدئة فوراً
أدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المرافق الصحية بلبنان واصفاً إياها بـ"غير المقبولة"، فيما دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، لوقف التصعيد "فوراً".
الأمم المتحدة تندد بهجمات إسرائيل على جنوب لبنان وتدعو للتهدئة فوراً
أعضاء بهيئة الطوارئ والإغاثة اللبنانية يحملون جثمان أحد زملائهم الذين قُتلوا بقصف إسرائيلي بجنوب لبنان / صورة: AFP
28 مارس 2024

نددت الأمم المتحدة الخميس بهجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة و"غير المقبولة" على المرافق الصحية والعاملين الصحيين في جنوب لبنان، وذلك غداة مقتل عشرة مسعفين في غارات لجيش الاحتلال.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا في بيان: "أدت الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الـ36 الماضية إلى خسائر كبيرة"، مضيفاً "قُتل ما لا يقل عن 11 مدنياً في يوم واحد، من بينهم عشرة مسعفين".

وتابع: "أشعر بقلق بالغ بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة الطارئة لمجتمعاتهم المحلية".

ومساء الأربعاء نعى حزب الله أربعة من مقاتليه واثنين من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية، فيما نعت حركة أمل اثنين من عناصرها أحدهما مسعف في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، قضوا في ضربات على بلدَتي الناقورة وطير حرفا.

وقضى سبعة مسعفين آخرين ليل الثلاثاء الأربعاء في غارة إسرائيلية على مركز إسعافي تابع للجماعة الإسلامية في بلدة الهبّارية في جنوب لبنان.

وأشار ريزا إلى أن "الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تنتهك القانون الإنساني الدولي وهي غير مقبولة".

"وقف التصعيد فوراً"

وفي السياق، دعت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الخميس، لوقف التصعيد "فوراً" في جنوب لبنان.

وأفادت القوة الأممية في بيان بأنها "تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق في الوقت الحالي"، مشددة على ضرورة "أن يقف هذا التصعيد فوراً".

وأضافت: "نحثّ جميع الأطراف على إلقاء أسلحتهم وبدء العمل نحو حل سياسي ودبلوماسي مستدام".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على جانبَي الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us