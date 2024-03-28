سياسة
3 دقيقة قراءة
"مهينة للمرأة الفلسطينية".. إدانات لمقاطع نشرها جنود إسرائيليون بغزة
أدان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لقطات نشرها جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يلهون بملابس داخلية نسائية من داخل منازل بقطاع غزة، مشيراً إلى أن نشر مثل تلك اللقطات يشكل إهانة للمرأة الفلسطينية ولكل النساء".
"مهينة للمرأة الفلسطينية".. إدانات لمقاطع نشرها جنود إسرائيليون بغزة
إدانات أممية للقطات لجنود إسرائيليين يلهون بملابس داخلية نسائية في غزة / صورة: Reuters
28 مارس 2024

أثارت لقطات نشرها جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يلهون بملابس داخلية نسائية من داخل منازل بقطاع غزة، موجة من الانتقادات وردود الفعل الغاضبة.

وأدان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس هذه الانتهاكات.

وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني "نشر مثل تلك اللقطات يشكل إهانة للمرأة الفلسطينية.. ولكل النساء".

وانتشرت على الانترنت عشرات المقاطع صورها جنود من جيش الاحتلال لأفراد من القوات في قطاع غزة يعرضون قطع الملابس الداخلية النسائية ويلهون بدمى عرض الأزياء وهي عارية أو مرتدية لبعض تلك القطع. وتلقت صور الملابس الداخلية عشرات الآلاف من المشاهدات وفي إحدى الحالات اقتربت من نصف مليون مشاهدة بعد أن نشرها يونس الطيراوي الذي يصف نفسه بأنه مراسل فلسطيني.

وبعدما طُلب منه ذلك، قدم الطيراوي روابط للمنشورات الأصلية التي وضعها جنود إسرائيليون التي أعاد نشرها لمتابعيه على منصة إكس، وعددهم أكثر من مئة ألف، في الفترة بين 23 فبراير/شباط والأول من مارس/آذار.

وامتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق على هذه اللقطات أو ذِكر إن كان أي من الجنود المسؤولين تعرض للتأديب٫ حسبما ذكرت وكالة رويترز.

انتهاك لمعاهدة جينيف

ويقول أرضي إمسيس الأستاذ المساعد في القانون بجامعة كوينز في كندا إن تلك المنشورات تنتهك البند 27 في معاهدة جنيف الرابعة التي تحكم قواعد معاملة المدنيين في وقت الحرب.

وينص هذا البند على أن من حق المدنيين أن يحظوا بالاحترام لشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us