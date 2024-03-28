أكدت مصادر طبية الخميس استشهاد طفل فلسطيني شمال القطاع بسبب المجاعة وعدم توفر العلاج الناجمين عن الحصار الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن المصادر ذاتها، إن طفلاً توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ولم تكشف المصادر عن تفاصيل أخرى بشأن الطفل.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الجوع في قطاع غزة إلى 30 مواطناً، غالبيتهم من الأطفال، وفق وفا.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تتعارض مع القوانين الدولية، بات سكان قطاع غزة، ولا سيما بمحافظتي غزة والشمال بالفعل بين براثن المجاعة، وسط شح شديد في الإمدادات الضرورية للحياة، لا سيما مع نحو مليونَي نازح في القطاع.

والخميس، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، من أن 1.1 مليون شخص يتعرضون لانعدام الأمن الغذائي الشديد في قطاع غزة.

وفي 16 مارس/آذار الجار، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن ثلث أطفال شمال القطاع دون العامين يعانون سوء التغذية الحاد، محذرة، في بيان، من أن "المجاعة تلوح في الأفق".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".