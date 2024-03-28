سياسة
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آلاف المتظاهرين في إسطنبول ينددون بالحرب الإسرائيلية على غزة
تجمع متظاهرون في ساحة السلطان أحمد بإسطنبول تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بدعوة من "المبادرة الفلسطينية".
آلاف المتظاهرين في إسطنبول ينددون بالحرب الإسرائيلية على غزة
إسطنبول.. آلاف المتظاهرين ينددون بالحرب الإسرائيلية على غزة / صورة: AA
28 مارس 2024

بدعوة من "المبادرة الفلسطينية" تظاهر نحو 4 آلاف شخص الخميس في ساحة السلطان أحمد وسط إسطنبول رافعين الأعلام الفلسطينية، وساروا إلى ساحة أمينونو مرددين شعارات مناهضة لإسرائيل، تنديداً بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وفيما دعم السائحون المحليون والأجانب المتظاهرين اتخذت قوات الشرطة إجراءات أمنية في المنطقة.

وفي كلمة نيابة عن المشاركين، ذكر إسماعيل خالص، أن العالم تجاهل الهجمات الإسرائيلية على غزة، مضيفاً أن "الإبادة الجماعية يجب أن تقف في أقرب وقت".

ودعا خالص لاتخاذ إجراءات لضمان وقف دائم لإطلاق النار.

وقال إن "إسرائيل تحدق عينها على رفح، حيث يلجأ الناس إلى منطقة آمنة"، مؤكداً أن العالم يلتزم الصمت تجاه إسرائيل التي تمارس "إبادة جماعية" في غزة.

وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما براً، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وفي مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ما أخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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