قُتل عشرات الأشخاص جراء قصف إسرائيلي في وقت مبكّر من صباح اليوم الجمعة، استهدف عدة مواقع بمدينة حلب شماليّ سوريا.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن "ضربات إسرائيلية على مدينة حلب أدّت إلى مقتل 38 شخصاً بينهم 5 أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية".

وفي وقت سابق قالت وزارة دفاع النظام السوري في بيان، إن عددا من المدنيين والعسكريين قُتلوا بعدما "شنّ العدوّ الإسرائيليّ عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرقيّ حلب مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب".

وأضافت أن الضربات وقعت في نحو الساعة 1:45 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدَت إسرائيل هجماتها على أهداف تابعة للفصائل المتحالفة مع إيران في سوريا واستهدفت أيضاً مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري.