سياسة
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بينهم عناصر من حزب الله.. 38 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حلب بسوريا
أسفر قصف إسرائيلي استهدف مواقع في مدينة حلب شماليّ سوريا، عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم عناصر من حزب الله اللبناني، وفق مصادر أمنية.
بينهم عناصر من حزب الله.. 38 قتيلاً في قصف إسرائيلي على حلب بسوريا
قصف إسرائيلي على مدينة حلب شماليّ سوريا (المصدر: وسائل إعلام سورية) / Others
29 مارس 2024

قُتل عشرات الأشخاص جراء قصف إسرائيلي في وقت مبكّر من صباح اليوم الجمعة، استهدف عدة مواقع بمدينة حلب شماليّ سوريا.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن "ضربات إسرائيلية على مدينة حلب أدّت إلى مقتل 38 شخصاً بينهم 5 أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية".

وفي وقت سابق قالت وزارة دفاع النظام السوري في بيان، إن عددا من المدنيين والعسكريين قُتلوا بعدما "شنّ العدوّ الإسرائيليّ عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرقيّ حلب مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب".

وأضافت أن الضربات وقعت في نحو الساعة 1:45 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدَت إسرائيل هجماتها على أهداف تابعة للفصائل المتحالفة مع إيران في سوريا واستهدفت أيضاً مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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