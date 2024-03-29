سياسة
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13 في أسبوع.. الحوثي يصف الغارات الأمريكية-البريطانية على اليمن بـ"الفاشلة"
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية تنفيذ القوات الأمريكية والبريطانية 13 غارة على عدة مواقع خلال الأسبوع الجاري، ووصفت الجماعة الهجوم بالفاشل.
13 في أسبوع.. الحوثي يصف الغارات الأمريكية-البريطانية على اليمن بـ"الفاشلة"
القوات الأمريكية والبريطانية تشنّ 13 غارة على اليمن في أسبوع / صورة: AP
29 مارس 2024

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا 13 غارة على اليمن خلال الأسبوع الجاري، وصفتها جماعة الحوثي بـ"الفاشلة".

وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في كلمة متلفزة نشرتها وكالة أنباء "سبأ"، إن "العدوان الأمريكي البريطاني شنّ على اليمن هذا الأسبوع 13 غارة وقصفاً بحرياً"، واصفاً الغارات بأنها "كسابقاتها فاشلة".

وأضاف الحوثي أن هذه الغارات "لا يمكنها أن تحدّ من قدرات القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) ولا أن تؤثر في القرار اليمني بمساندة الشعب الفلسطيني".

وتابع: "العدوان على بلدنا لن يؤثر إلا في الإسهام، من حيث لا يريد الأعداء، في تطوير القدرات العسكرية".

وأشار الحوثي إلى أن "العدو يواصل الضغط في الملف الإنساني لحرمان الشعب اليمني من المساعدات التي كانت تأتي عبر الأمم المتحدة".

واستدرك: "لكن شعبنا مستمرّ ولا يؤثّر في موقفه أي شيء من تلك الأعمال العدائية من جانب الأمريكيين والبريطانيين وعملائهما (لم يذكرهم)".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخُّل واشنطن ولندن عبر تحالف يشنّ ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحىً تصعيدياً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخراً قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارّة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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