سياسة
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حصيلته بلغت 143 قتيلاً.. موسكو تؤكد تورط أوكرانيا بهجوم كروكوس وواشنطن تردّ
ادَّعت لجنة التحقيق في روسيا أنها تملك دليلاً على تورط أوكرانيا في هجوم موسكو الذي أودى بحياة 143 شخصاً في آخر حصيلة محدَّثة. فيما نفت كييف الاتهامات الموجهة إليها، وعدّتها واشنطن مجرد "دعاية سخيفة".
حصيلته بلغت 143 قتيلاً.. موسكو تؤكد تورط أوكرانيا بهجوم كروكوس وواشنطن تردّ
روس يضعون الزهور مكان وقوع الهجوم في موسكو / صورة: AFP
29 مارس 2024

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي وقع، الجمعة الماضية، بقاعة للحفلات في مدينة كروكوس بالعاصمة الروسية موسكو، إلى 143، وسط اتهامات روسية بتورط أوكرانيا وجهات غربية فيه.

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية، مساء الأربعاء، قائمة محدَّثة للأشخاص الذين قُتلوا في الهجوم، وتضم 143 اسماً، وفق ما ذكرته وكالة تاس.

كانت السلطات الروسية قد أعلنت، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي في العاصمة موسكو إلى 140 قتيلاً و360 مصاباً.

اتهام أوكرانيا

ورغم إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، فإن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، اتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا بالوقوف وراءه.

وأكدت لجنة التحقيق، وهي الهيئة المسؤولة عن التحقيقات الجنائية الرئيسية في روسيا، الخميس، أنّ لديها دليلاً يُثبت "تورّطاً أوكرانياً"، على حدّ تعبيرها.

وقالت اللجنة عبر تليغرام، إنّ "العمل مع الإرهابيين المحتجَزين وفحص الأجهزة التقنية التي صودرت لديهم وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية مكّن من الحصول على أدلة على صلاتهم بالقوميين الأوكرانيين".

ووفق اللجنة، فقد تلقّى المهاجمون الأربعة "مبالغ كبيرة من المال والعملات المشفرة من أوكرانيا، استُخدمت في التحضير لهذه الجريمة".

كما أعلن المحقّقون الذين لم ينشروا أيّ وثائق أو عناصر تؤكد هذه الأقوال، اعتقال مشتبه به جديد متّهم بالمشاركة في "تمويل" الهجوم.

والاثنين، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي في بيان باعتقال 11 شخصاً بينهم 4 إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم، وأن الجهود مستمرة للتعرف على المتواطئين معهم.​​​​​​​

ووفقاً للرئيس فلاديمير بوتين، فقد أُلقي القبض على المهاجمين الأربعة المشتبه بهم في منطقة بريانسك الروسية في أثناء محاولتهم الفرار إلى أوكرانيا، حيث أُعدت "نافذة" تسمح لهم بعبور الحدود على الجانب الأوكراني.

دعاية سخيفة

في المقابل نفت أوكرانيا بشدة أي تورط لها في هذا الهجوم، واتهمت موسكو بالسعي لـ"توجيه أصابع الاتهام" إليها.

كما قال البيت الأبيض، الخميس، إن القادة الروس يسعون إلى نشر "دعاية سخيفة" عن الهجوم الذي يُعدّ تنظيم داعش الإرهابي "المسؤول الوحيد عنه".

وقالت الولايات المتحدة إنها حذّرت روسيا في مارس/آذار من احتمال وقوع هجوم إرهابي يستهدف تجمعات كبيرة في موسكو.

وشهدت روسيا حداداً وطنياً، الأحد، على ضحايا الهجوم ونُكست الأعلام، فيما وضع سكان موسكو باقات زهور في قاعة مدينة كروكوس التي استهدفها الهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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