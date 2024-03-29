أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن انزعاجها الشديد من إعدام مدنيَّين فلسطينيَّين اثنين على يد جنود إسرائيليين في قطاع غزة ودفنهما في الرمال بالجرافات، مطالبةً بإجراء تحقيق في الحادثة.

جاء ذلك على لسان أحد المتحدثين باسمها رداً على سؤال صحفي حول مَشاهد عرضتها قناة الجزيرة القطرية، تُظهر إعدام جنود إسرائيليين فلسطينيَّين اثنين بدم بارد في أثناء محاولتهما العودة إلى شمال غزة.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية، في بيان الجمعة، إنهم منزعجون بشدة من الحادثة، مضيفاً: "ننتظر أن يجري التحقيق في هذه الحادثة بطريقة صحيحة، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عنها إذا لزم الأمر".

وأشار إلى أنهم لم يتمكنوا من التحقق بشكل مستقل من المَشاهد التي بُثَّت لأول مرة على قناة الجزيرة، لكنهم تواصلوا على الفور مع الجانب الإسرائيلي بشأنها وطلبوا معلومات حول الحادثة.

وذكر أنه "على إسرائيل مسؤولية التحقيق في الانتهاكات المثبتة لقوانين الحرب ومحاسبة الجناة بالطريقة المناسبة".

وتُبين المقاطع المصوَّرة مشاهد لشابين فلسطينيَّين في أثناء محاولتهما العودة إلى شمال قطاع غزة، سالكَين شارع الرشيد غربي القطاع، قبل أن تظهر في الصورة قوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي متمركزة في طريقهما قرب دوار النابلسي، جنوب غربي مدينة غزة، وتستهدف الشابين رغم رفعهما الرايات البيضاء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".