التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر وفداً من لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، الجمعة في العاصمة أنقرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن غولر استقبل رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي مايك روجرز، والأعضاء آدم سميث وسالود كارباخال وفيرونيكا إسكوبار.

وأشارت الوزارة إلى أن السفير الأمريكي لدى أنقرة جيف فليك، حضر اللقاء أيضاً.

ويعتزم رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، عقد لقاء مع أعضاء في مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق الجمعة في أنقرة.

وسيبحث قالن مع النواب الأمريكيين القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة وحربَي أوكرانيا وغزة.

وسيتناول اللقاء مكافحة تنظيمَي داعش وPKK الإرهابيَّين، وزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المقررة للولايات المتحدة في 9 مايو/أيار القادم.

وستؤكَّد خلال الاجتماعات ضرورة وقف المذبحة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ووجوب التوصل إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق حلّ الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) وفق المعايير الدولية.