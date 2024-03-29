أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم (الجمعة)، إلقاء القبض على شخصين صدرت بحقهما مذكرات بحث على نشرة الإنتربول الحمراء، بتهمة الاحتيال.

وأفاد يرلي قايا في منشور على منصة إكس، بأنه قُبض بموجب نشرة الإنتربول الحمراء على "طلعت بيساوف، المطلوب دولياً بتهمة التهريب والتورط في أنشطة تنظيمية غير قانونية. وماكسات راخيشوف، المطلوب دولياً بتهمة الاحتيال"، في عملية MAHZEN-23 بإسطنبول.

وأشار إلى أنه المشتبه بهما سُلِّما إلى مركز الإعادة وسيعادان إلى بلديهما.

وأضاف: "سنقدم كل واحد منهما إلى العدالة".

وشدد الوزير التركي على أنه "لن نسمح لعصابات الجريمة المنظمة الدولية وتجار المخدرات الذين يعطلون سلام شعبنا بالتنفس بحرية، بغضّ النظر عن حجمهم أو أمر الاعتقال الذي يجري بموجبه اعتقالهم".