سياسة
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في ثالث جمعة من رمضان.. 125 ألف فلسطيني يصلّون بالمسجد الأقصى
أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 125 ألف مصلٍّ أدّوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.
في ثالث جمعة من رمضان.. 125 ألف فلسطيني يصلّون بالمسجد الأقصى
عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى / صورة: AFP
29 مارس 2024

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "125 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى".

وفي وقت سابق أمس الخميس، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن نحو 120 ألفاً أدوا صلاتَي العشاء والتراويح في المسجد، واعتكف مئات منهم بالمسجد خلال ساعات الليل، وأدّوا صلاة الفجر فيه.

وحدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي شروطاً مجحفة لدخول القدس والوصول إلى المسجد الأقصى، ما حال دون تَمكُّن عشرات آلاف المصلّين من أداء الصلاة به، لا سيما فلسطينيي الضفة الغربية.

ويزيد توتر الأوضاع في القدس أن شهر رمضان حلّ هذا العام في وقت تواصل فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّ حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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