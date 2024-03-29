سياسة
3 دقيقة قراءة
حزب الله يعلن مقتل 6 من عناصره ويقصف ثكنة للاحتلال في مزارع شبعا
أعلن حزب الله اللبناني مقتل 6 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبيّ لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 261 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما أكد استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
حزب الله يعلن مقتل 6 من عناصره ويقصف ثكنة للاحتلال في مزارع شبعا
حزب الله يعلن مقتل عناصر من قواته في جنوبيّ لبنان / صورة: AFP
29 مارس 2024

أعلن حزب الله الجمعة مقتل 6 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبيّ لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 261 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى حزب الله في بيانات منفصلة، كلّاً من "أحمد جواد شحيمي مواليد عام 1964 من بلدة مركبا، وإبراهيم أنيس الزين مواليد عام 1982 من بلدة شحور ، ومصطفى أحمد مكي مواليد عام 1983 من بلدة تبنين".

وفي بيان لاحق، نعى حزب الله كلّاً من "علي محمد الحاف مواليد عام 1984 من بلدة الحلوسية، ومصطفى علي ناصيف مواليد عام 1991 من بلدة الحفير في البقاع، وعلي عبد الحسن نعيم مواليد عام 1974 من بلدة سلعا".

وقال إن عناصره "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، بلا تفاصيل حول ملابسات مقتلهم أو المواجهات التي شاركوا فيها.

وبمقتل العناصر الستة ترتفع حصيلة قتلى حزب الله جراء المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 261 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وصباح اليوم أعلن حزب الله في بيانين استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها مباشرةً، فضلاً عن استهداف ثكنة زبدين للمرة ‏الثانية بصواريخ "فلق".

وشهدت الحدود الجنوبية للبنان هذا الأسبوع تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً هو الأعنف منذ بدء المواجهات، تَمثَّل في سقوط 16 قتيلاً في غارات إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في جنوب لبنان الأربعاء الماضي.

وشمل التصعيد أيضاً مقتل 9 في غارتين إسرائيليتين على بلدتَي طير حرفا والناقورة، إضافة إلى مقتل 7 مسعفين في غارة على مركز للجمعية الطبية الإسلامية (تابعة للجامعة الإسلامية) في بلدة الهبارية.

وجراء المواجهات قُتل 261 عنصراً من حزب الله، و14 من حركة أمل، و12 من الجهاد الإسلامي، و13 من حماس، بالإضافة إلى 60 مدنياً لبنانياً وجندي في الجيش وعنصر في قوى الأمن الداخلي، فيما تقول سلطات تل أبيب إن 18 مدنياً وجندياً إسرائيلياً قُتلوا في هجمات حزب الله.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على جانبَي الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us