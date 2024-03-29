أعلن حزب الله الجمعة مقتل 6 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبيّ لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 261 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى حزب الله في بيانات منفصلة، كلّاً من "أحمد جواد شحيمي مواليد عام 1964 من بلدة مركبا، وإبراهيم أنيس الزين مواليد عام 1982 من بلدة شحور ، ومصطفى أحمد مكي مواليد عام 1983 من بلدة تبنين".

وفي بيان لاحق، نعى حزب الله كلّاً من "علي محمد الحاف مواليد عام 1984 من بلدة الحلوسية، ومصطفى علي ناصيف مواليد عام 1991 من بلدة الحفير في البقاع، وعلي عبد الحسن نعيم مواليد عام 1974 من بلدة سلعا".

وقال إن عناصره "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، بلا تفاصيل حول ملابسات مقتلهم أو المواجهات التي شاركوا فيها.

وبمقتل العناصر الستة ترتفع حصيلة قتلى حزب الله جراء المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 261 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وصباح اليوم أعلن حزب الله في بيانين استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها مباشرةً، فضلاً عن استهداف ثكنة زبدين للمرة ‏الثانية بصواريخ "فلق".

وشهدت الحدود الجنوبية للبنان هذا الأسبوع تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً هو الأعنف منذ بدء المواجهات، تَمثَّل في سقوط 16 قتيلاً في غارات إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في جنوب لبنان الأربعاء الماضي.

وشمل التصعيد أيضاً مقتل 9 في غارتين إسرائيليتين على بلدتَي طير حرفا والناقورة، إضافة إلى مقتل 7 مسعفين في غارة على مركز للجمعية الطبية الإسلامية (تابعة للجامعة الإسلامية) في بلدة الهبارية.

وجراء المواجهات قُتل 261 عنصراً من حزب الله، و14 من حركة أمل، و12 من الجهاد الإسلامي، و13 من حماس، بالإضافة إلى 60 مدنياً لبنانياً وجندي في الجيش وعنصر في قوى الأمن الداخلي، فيما تقول سلطات تل أبيب إن 18 مدنياً وجندياً إسرائيلياً قُتلوا في هجمات حزب الله.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على جانبَي الحدود.