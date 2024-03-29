طالبت منظمات أهلية الجمعة بنشر نتائج تحقيق أممي في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان أسفر عن مقتل الصحفي عصام عبد الله وإصابة إعلاميين آخرين في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في رسالة وجهتها 16 منظمة غير حكومية وصحفية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أرولدو لازارو ساينز، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِ تسكا، ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا، ونشرت فحواها منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية.

وقال الموقّعون على الرسالة: "نرحب بتحقيق قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الهجوم الإسرائيلي في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مجموعة صحفيين خلال تأدية عملهم جنوب لبنان".

وشددوا على "ضرورة نشر اليونيفيل نتائج تحقيقها في الضربتين الإسرائيليتين على مجموعة صحفيين، أسفر عن مقتل الصحفي عصام عبد الله، وإصابة إعلاميين آخرين".

وبهذا الخصوص، قال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إن "الهجوم المتعمد المفترض لجيش الاحتلال الإسرائيلي على صحفيين يجب ألا يمر دون عقاب، وتحقيق اليونيفيل خطوة مهمة من أجل تحقيق العدالة، وعليها نشر نتائجه".

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل المصور عبد الله من وكالة رويترز، وأصيبت الصحفية بقناة الجزيرة كارمن جوخدار والصحفي إيلي براخيا و3 آخرون من وسائل إعلام أجنبية ومحلية، في بلدة علما الشعب جنوب لبنان، جراء استهداف القوات الإسرائيلية سيارتهم في أثناء تغطية الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال، وفق مراسل الأناضول.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 من الشهر ذاته، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.