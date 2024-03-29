سياسة
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بينهم 10 شرطيين.. استشهاد 17 بقصف الاحتلال قوة تأمين المساعدات بالشجاعية
أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة استشهاد 17 شخصاً بينهم 10 من رجال الشرطة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قوة شرطية تعمل على تأمين المساعدات بحي الشجاعية.
بينهم 10 شرطيين.. استشهاد 17 بقصف الاحتلال قوة تأمين المساعدات بالشجاعية
حكومة غزة تعلن استشهاد 17 بغارتين إسرائيليتين على قوات شرطية / صورة: AA
29 مارس 2024

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الجمعة، باستشهاد 17 فلسطينياً بينهم امرأة في غارتين إسرائيليتين استهدفتا ضابطاً وقوة شرطية بهجومين منفصلين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكر المكتب في بيان، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف قوة شرطية واغتال أحد ضباطها في الشجاعية، في جريمتين منفصلتين راح ضحيتهما 17 شهيداً".

وأوضح أن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة اليوم الجمعة بقصف قوة شرطية من شرطة تأمين المساعدات كانت ضمن عملها المدني الإنساني في نادي الشجاعية الرياضي مما أدى إلى استشهاد 10 أفراد من الشرطة ومواطنين بينهم سيدة فلسطينية".

وأضاف: "وفي جريمة أخرى، اغتال جيش الاحتلال أحد ضباط الشرطة الفلسطينية على دوار السنافور بحي الشجاعية مع أفراد من عائلته، مما أدى إلى استشهادهم واستشهاد عدد من المارة بإجمالي 7 شهداء".

وأعرب "الإعلامي الحكومي" عن إدانته واستنكاره لـ"الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال واستهدافاته المتواصلة بحق القوى الشرطية المدنية التي تقدم خدمات إنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وطالب المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر بـ"إدانة جرائم الاحتلال ضد الإنسانية والمخالفة للقانون الدولي التي يرتكبها في قطاع غزة".

ودعا إلى "ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف حرب التجويع، ووقف المجازر بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة ضد المدنيين والأطفال والنساء".

وخلال الأسابيع الماضية استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي شخصيات مرتبطة بتأمين ووصول المساعدات إلى شمال القطاع، كان من أبرزهم رئيس مديرية العمليات بجهاز الأمن الداخلي بحكومة غزة التي تديرها حماس، فايق المبحوح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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