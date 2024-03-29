سياسة
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بينهم ذوو أمراض مستعصية.. الجزائر تجلي 45 طفلاً فلسطينياً جريحاً من غزة
كشفت وسائل إعلام جزائرية عن إجلاء السلطات المحلية 45 طفلاً فلسطينياً جريحاً ومرافقيهم من قطاع غزة بينهم ذوو أمراض مستعصية، مشيرة إلى التكفل بعلاجهم جميعاً في المستشفيات والنوادي التابعة للجيش.
بينهم ذوو أمراض مستعصية.. الجزائر تجلي 45 طفلاً فلسطينياً جريحاً من غزة
الجزائر تجلي 45 طفلاً فلسطينياً جريحاً ومرافقيهم من قطاع غزة / صورة: AA
29 مارس 2024

تمكنت الجزائر من إجلاء 45 طفلاً فلسطينياً مصاباً وعدد من مرافقيهم و6 مواطنين جرحى من قطاع غزة، لتلقي العلاج والرعاية بمستشفيات الجيش.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الجمعة، أن الأطفال الفلسطينيين وصلوا إلى مطار بوفاريك العسكري (قرب العاصمة الجزائر) ليلة الخميس، عبر طائرتين طبيتين تابعتين للقوات الجوية، قادمتين من مطار القاهرة بمصر.

وأوضحت أن الأطفال الفلسطينيين الجرحى وعددهم 45 يرافقهم 67 من عائلاتهم، وتقرر التكفل بعلاجهم كما الجرحى الجزائريين الستة في المستشفيات التابعة للجيش.

ولم توضح الوكالة أي تفاصيل بشأن ملابسات إصابة الجزائريين الستة خلال الحرب الدائرة ضد قطاع غزة.

وإلى جانب المصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، كان من بين الأطفال القادمين للعلاج في الجزائر، ذوو الأمراض المستعصية الذين يواجهون خطر الموت بسبب نفاد الدواء وخروج معظم مستشفيات غزة عن الخدمة، حسب المصدر ذاته.

ووفقاً للوكالة الرسمية، جاءت عملية الإجلاء تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون الرامية إلى التكفل بعدد 450 طفلاً فلسطينياً مصاباً، جراء الحرب المتواصلة على القطاع الفلسطيني.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعاً كارثية.

وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية وكارثة إنسانية، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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