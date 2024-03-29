التقى رئيس لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان التركي، خلوصي أقار، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي مايك روجرز.

وأعرب أقار خلال اللقاء الذي عقد بمقر البرلمان، عن تعازيه لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم جراء انهيار "جسر فرانسيس سكوت كي" بولاية ميريلاند الأمريكية.

وقال أقار في تصريح للصحفيين، عقب اللقاء، إن من المهم إجراء محادثات برلمانية بين البلدين، مبيناً أنهم نقلوا إلى الوفد الأمريكي المعوقات والآراء في القضايا العامة والعسكرية.

وحول عملية شراء تركيا مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة، أوضح قائلاً: "لا توجد مشكلة في هذا الأمر، جرى إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة".

وبخصوص مكافحة الإرهاب، قال أقار: "لقد عبرنا مراراً وتكراراً عن انزعاجنا من وجود تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا والعراق، وذكرنا أننا بحاجة إلى التعاون ضد التنظيم شمال البلدين، وضد تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: " كما ذكرنا أننا بحاجة إلى العمل معاً في قضايا أخرى باعتبارنا دولتين حليفتين".