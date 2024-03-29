قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن بلاده لن تتوقف عن دعم الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم ويقيموا دولتهم المستقلة.

وشدد أردوغان خلال كلمة له بتجمع انتخابي في منطقة سنجاق تبة بإسطنبول، على أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة لزيادة الضغط على إسرائيل بعد قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتبنّي مجلس الأمن الدولي الاثنين، قراراً يقضي بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وصوتت 14 دولة لصالحه، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وأكّد أردوغان ثبات الموقف التركي قائلاً: "لن نتوقف حتى ينال الفلسطينيون حريتهم ويستعيدوا أراضيهم المحتلة ويقيموا دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أرسلت أمس الخميس سفينة مساعدات ثامنة إلى مصر وعلى متنها 125 ألف طرد غذائي بحمولة تبلغ 3 آلاف طن لإيصالها إلى غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، حسب بيانات فلسطينية وأممية.