وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة على مشاركة وفد يمثل تل أبيب في الجولة القادمة من المحادثات غير المباشرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في الدوحة والقاهرة.

وأعلن نتنياهو عودة بلاده إلى المفاوضات الرامية إلى التوصل الى اتفاق حول تبادل أسرى ووقف إطلاق نار مطوّل في غزة، وفقاً لبيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأفاد البيان بأنه "متابعةً للتقارير حول المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء تحدث مع مدير الموساد ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووافق على المشاركة بالجولة المقبلة من المحادثات في الدوحة والقاهرة، وفق المبادئ التوجيهية للمضي قدماً في المفاوضات".

ولم يحدد مكتب نتنياهو، موعد بدء الجولة الجديدة من المفاوضات التي يشارك فيها رئيس الموساد دافيد بارنياع، ورئيس الشاباك رونين بار.

وقبل يومين، أعلن نتنياهو سحب وفده من العاصمة القطرية الدوحة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

واعتبر نتنياهو أن الامتناع الأمريكي عن التصويت بدلاً من استخدام الفيتو، جعل موقف حماس متشدداً، وهو ما نفته وزارة الخارجية الأمريكية.

في السياق نفسه، قالت القناة 12 العبرية الجمعة، إن الوفد الإسرائيلي سيشارك في المباحثات وفق "التفويض نفسه الممنوح له في وقت سابق"، دون أي توسعة في الصلاحيات.

واعتبرت أن قرار نتنياهو جاء "بعد دراما في الكابينت (مجلس الوزراء المصغر) الليلة الماضية، حول استمرار (توقيع) الصفقة مع حماس".

وشهدت جلسة الكابينت مساء الخميس "ملاسنة شديدة" بين نتنياهو من جهة والوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من جهة أخرى، اعتراضاً على طول مسار المفاوضات دون تحقيق جدوى.

والخميس، قال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت إنه "لا حاجة إلى التحلي بالمرونة مع حماس في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق"، ولكنه اكتشف أن وزراء حزبه الحاكم الليكود يدعمون بالفعل بعض المرونة، حسب المصدر نفسه.

وتابعت: "مَن لا يزالون يعارضون أي مرونة هما الوزيران (المتطرفان) إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش".

وأشارت القناة إلى أن رئيس الموساد أبلغ الكابينت الخميس بأنه على الرغم من رد حماس على الجولة الأخيرة من المحادثات "كان من الممكن المضي قُدماً، ولكن من خلال المرونة فيما يتعلق بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة".

والثلاثاء، قالت القناة 12 العبرية إن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة "وصلت إلى طريق مسدود" وإن "الوفد الإسرائيلي غادر قطر عائداً إلى تل أبيب".

وذلك غداة تبنّي مجلس الأمن الدولي الاثنين، قراراً بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وصوتت 14 دولة لصالحه، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

غير أن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد أن المحادثات "لا تزال جارية على مستوى الفرق الفنية، وأن جهود الوساطة مستمرة مع الشركاء للتوصل إلى اتفاق".

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقدر أن نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".