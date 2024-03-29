أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الجمعة، استشهاد 171 من موظفيها خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوكالة الأممية في تقرير إنه "حتى 25 مارس/آذار الجاري، أصبح العدد الإجمالي للزملاء العاملين في الأونروا الذين قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية في غزة 171 زميلاً".

وخلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع استُهدِف عديد المنشآت التابعة للأونروا في مناطق متفرقة من القطاع، كان آخرها استهداف مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في 14 مارس/آذار الجاري، بمخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص.

والخميس، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان منع إسرائيل الأونروا من تقديم مساعدات للفلسطينيين.

وقال الصندوق الأممي في منشور على منصة إكس، إن "السلطات الإسرائيلية تمنع الأونروا، شريان الحياة لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، من تقديم المساعدات الحيوية لشمال غزة برفض الموافقة على (تسيير) قوافل الغذاء".

وفي انتهاك للقوانين الدولية، تقيّد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بخاصة عن طريق البر، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع المحاصَر منذ 17 عاماً، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، حسب بيانات فلسطينية وأممية.