أصدرت وزارة الخارجية السودانية الجمعة بياناً اتهمت فيه قوات الدعم السريع بمهاجمة 28 قرية وقتل 43 مدنياً خلال الأسبوعين الماضيين، بولاية الجزيرة وسط البلاد.

وذكرت البيان أن "قوات الدعم السريع، بالتزامن مع بدء شهر رمضان، صعدت هجماتها على القرى الآمنة في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وولايتي شمال وجنوب كردفان (جنوب)".

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن "الدعم السريع" هاجمت بولاية الجزيرة وحدها 28 قرية وقتلت 43 مدنياً ونهبت ممتلكات سكان القرى ومحصولاتهم الغذائية، وفق البيان.

وأضاف البيان أن "الدعم السريع" احتجزت عدداً من شاحنات مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بينما كانت متوجهة إلى مخيمات النازحين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور (غرب).

ولم يصدر عن "الدعم السريع" أو اليونيسف أي تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش.

والأربعاء، أعلن نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي، استعداد القوات المسلحة لتحرير كل مناطق ولاية الجزيرة من سيطرة "الدعم السريع" التي تسيطر على عدة مدن منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، بينها ود مدني.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حرباً خلّفت نحو 13 ألفاً و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.