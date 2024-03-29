سياسة
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رغم تخوُّفها من هجوم رفح.. واشنطن تقر مزيداً من القنابل والطائرات لتل أبيب
كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن منح إدارة الرئيس جو بايدن، خلال الأيام الماضية، الضوء الأخضر لإرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، رغم إعلان تخوُّفها من هجوم إسرائيلي محتمل على رفح.
رغم تخوُّفها من هجوم رفح.. واشنطن تقر مزيداً من القنابل والطائرات لتل أبيب
الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لإرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل - أرشيفية / صورة: AA  / Others
29 مارس 2024

قالت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أعطت في الأيام القليلة الماضية الضوء الأخضر لإرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، حتى مع إبدائها علناً مخاوفها من هجوم عسكري متوقع في رفح.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين في البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية القول إن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة إم كيه 84 ألفي رطل و500 قنبلة إم كيه 82 خمسمئة رطل.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، وهي حليفتها منذ فترة طويلة.

وتغدق الولايات المتحدة على إسرائيل بدفاعات جوية وذخائر، لكن بعض الديمقراطيين والجماعات الأمريكية العربية تنتقد دعم إدارة بايدن الكبير لإسرائيل، الذي "يمنحها شعوراً بالطمأنينة بالإفلات من العقاب" حسب قولهم.

وبعد إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم تل أبيب عسكرياً مهما استغرق الأمر لتمكينها من "الدفاع عن نفسها"، كما نشرت حاملات طائرات وسفناً حربية عدة في المنطقة.

غير أن أصواتاً عدة داخل الكونغرس الأمريكي أبدت اعتراضها على الدعم المستمر غير المشروط المقدم من واشنطن لتل أبيب، الذي تستخدمه الأخيرة في حربها الشرسة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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