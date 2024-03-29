سياسة
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ألطون: تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم قضيته العادلة
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، خلال كلمته بمعرض: “مئة عام من الأمانة: رسائل أسرى الحرب من الهلال الأحمر التركي” بإسطنبول، إن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم قضيته العادلة.
ألطون: تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم قضيته العادلة
ألطون: نقف إلى جانب الفلسطينيين وقضيتهم العادلة / صورة: AA
29 مارس 2024

أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون الجمعة، أن تركيا باعتبارها دولة دافعت عن العدالة والسلام في جميع أنحاء العالم عبر التاريخ، تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعم قضيته العادلة.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارة ألطون، معرض: “مئة عام من الأمانة: رسائل أسرى الحرب من الهلال الأحمر التركي”، الذي نُظم في إسطنبول.

وأوضح ألطون، أن جبهة فلسطين من الجبهات التي قدم فيها أجدادنا تضحيات جسام في الماضي.

وأشار إلى أنهم خصصوا قسماً خاصاً للرسائل والمشاهد العائدة للجنود الأتراك الذين سقطوا أسرى في جبهة فلسطين.

وأضاف ألطون: "ما تخبرنا به هذه الرسائل والمشاهد أن فلسطين جزء لا يتجزأ من تاريخنا".

وتابع: "باعتبارنا دولة دافعت عن العدالة والسلام في جميع أنحاء العالم عبر التاريخ، لا تزال فلسطين جزءاً منا اليوم، ونقف مع الشعب الفلسطيني وخلفه وندعم قضيته العادلة".

وأردف: "في هذا الإطار، فإننا نعارض بشدة الهجمات والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بوحشية غير مسبوقة في غزة".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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