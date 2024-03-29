نشر وقف الديانة التركي (TDV) كتاباً للأطفال يحمل عنوان (ريم روح الروح) حول قصة الطفلة ريم البالغة من العمر 3 سنوات، التي استشهدت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وروى قصتها جدها خالد نبهان الذي ودعها "بتقبيلها بين عينيها".

وقالت محررة الكتاب رقية أوكلان، في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن هناك إبادة جماعية تجري في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإن ما يقرب من 14 ألف طفل استشهدوا حتى الآن.

وأشارت أوكلان إلى أنهم يسعون للتعريف بالقضية الفلسطينية وآلام الفلسطينيين ورفع مستوى الوعي منذ الأيام الأولى.

وأضافت: "في الواقع، خططنا لكتابة قصة عن غزة وقررنا كتابة القصة عن الطفلة الشهيدة ريم التي تجسد كل الأطفال الشهداء".

وأوضحت أوكلان أن الشهيدة ريم التي لم يتجاوز عمرها 3 سنوات أصبحت الشخصية الرئيسية في الكتاب بعد قصتها المؤثرة، ومشهد الوداع المؤثر من جدها وكلماته الأخيرة "روح الروح".

وأكدت أوكلان أن الهدف من الكتاب "هو التعريف بهذا الظلم وعدم ترك الناس ينسون ما حدث، بالإضافة إلى التعريف بالقضية الفلسطينية ورموزها وتوعية الأطفال بفلسطين".

من جانبها أشارت مؤلفة الكتاب ميرفي كهرمان أوزتورك إلى أن القصة تتغذى على العلاقة بين ريم وجدها وقالت: "لقد كتبت الكتاب لأنني أردت لغزة وفلسطين أن يكون لهما مكان في قلوب وعقول الأطفال. شعرت بأنني مضطرة إلى الكتابة لأنني كنت بحاجة إلى الاعتذار للأطفال عما لم نفعله أو لم نتمكن من فعله".