أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن بلاده قطعت خطوات كبيرة في مكافحة "التنظيمات الإرهابية" ووصلت إلى "مستوى غير مسبوق" من النجاح.

وقال فيدان مساء الجمعة خلال كلمته في "تجمع عالم الأعمال في إزمير" الذي نظمته غرفة تجارة إزمير " وصلنا إلى مستوى غير مسبوق في حربنا ضد التنظيمات الإرهابية. هناك ثلاثة عناصر رئيسية لهذا النجاح: القيادة السياسية القوية، وقدراتنا الاستراتيجية الوطنية، وعملية مشاركة جديدة وبناءة مع جيراننا، وخاصة العراق".

وأشار فيدان إلى أنه "في هذه المرحلة الحرجة، نحن عازمون على القضاء تماما على جذور الإرهاب".

وشدد الوزير على التزام تركيا بالقضاء على جذور الإرهاب، مضيفاً "لم نحاول أبدًا إلى إثارة العداء في بحر إيجه أو شرق البحر الأبيض المتوسط، ومع ذلك، لن نمتنع أبدًا عن حماية مصالحنا الحيوية".

وتابع "بغض النظر عن الظروف، فإن هدفنا الرئيسي هو إحلال السلام والأمن والاستقرار في محيطنا. وهذا هو أحد الأهداف الأساسية لسياستنا الخارجية. ومع ذلك، يمكن لدول كبيرة وقوية مثل تركيا أن تتحمل هذه المسؤولية".

وذكر فيدان أن رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسلام والتنمية تتجلى في السياسة الخارجية لتركيا، مع التركيز على إنهاء الحرب في أوكرانيا وغزة من أجل سلام عادل ودائم.

وسلط الضوء على الجهود المبذولة من أجل السلام والاستقرار من خلال إرساء ثقافة الملكية الإقليمية في البلقان وجنوب القوقاز.

وأشار إلى أنهم يعملون على تعزيز علاقاتهم مع اليونان "من خلال أجندة إيجابية ومعالجة القضايا". وأضاف "سواء بالنسبة لبلدنا أو لمنطقتنا فإن التهديد الأساسي للأمن هو الإرهاب".