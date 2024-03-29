سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان: نجحنا بالوصول إلى مستوى غير مسبوق في حربنا ضد التنظيمات الإرهابية
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن تركيا قطعت خطوات كبيرة في مكافحة "التنظيمات الإرهابية" ووصلت إلى "مستوى غير مسبوق" من النجاح.
فيدان: نجحنا بالوصول إلى مستوى غير مسبوق في حربنا ضد التنظيمات الإرهابية
فيدان: نجحنا بالوصول إلى مستوى غير مسبوق في حربنا ضد التنظيمات الإرهابية / صورة: AA
29 مارس 2024

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن بلاده قطعت خطوات كبيرة في مكافحة "التنظيمات الإرهابية" ووصلت إلى "مستوى غير مسبوق" من النجاح.

وقال فيدان مساء الجمعة خلال كلمته في "تجمع عالم الأعمال في إزمير" الذي نظمته غرفة تجارة إزمير " وصلنا إلى مستوى غير مسبوق في حربنا ضد التنظيمات الإرهابية. هناك ثلاثة عناصر رئيسية لهذا النجاح: القيادة السياسية القوية، وقدراتنا الاستراتيجية الوطنية، وعملية مشاركة جديدة وبناءة مع جيراننا، وخاصة العراق".

وأشار فيدان إلى أنه "في هذه المرحلة الحرجة، نحن عازمون على القضاء تماما على جذور الإرهاب".

وشدد الوزير على التزام تركيا بالقضاء على جذور الإرهاب، مضيفاً "لم نحاول أبدًا إلى إثارة العداء في بحر إيجه أو شرق البحر الأبيض المتوسط، ومع ذلك، لن نمتنع أبدًا عن حماية مصالحنا الحيوية".

وتابع "بغض النظر عن الظروف، فإن هدفنا الرئيسي هو إحلال السلام والأمن والاستقرار في محيطنا. وهذا هو أحد الأهداف الأساسية لسياستنا الخارجية. ومع ذلك، يمكن لدول كبيرة وقوية مثل تركيا أن تتحمل هذه المسؤولية".

وذكر فيدان أن رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسلام والتنمية تتجلى في السياسة الخارجية لتركيا، مع التركيز على إنهاء الحرب في أوكرانيا وغزة من أجل سلام عادل ودائم.

وسلط الضوء على الجهود المبذولة من أجل السلام والاستقرار من خلال إرساء ثقافة الملكية الإقليمية في البلقان وجنوب القوقاز.

وأشار إلى أنهم يعملون على تعزيز علاقاتهم مع اليونان "من خلال أجندة إيجابية ومعالجة القضايا". وأضاف "سواء بالنسبة لبلدنا أو لمنطقتنا فإن التهديد الأساسي للأمن هو الإرهاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us