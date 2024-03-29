سياسة
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مباحثات تركية أمريكية حول ملفات إقليمية ودولية
بحث كبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قيليتش، الجمعة، ووفد لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، ملفات إقليمية ودولية.
مباحثات تركية أمريكية حول ملفات إقليمية ودولية
مباحثات تركية أمريكية حول ملفات إقليمية ودولية / Others
29 مارس 2024

بحث كبير مستشاري الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قيليتش، الجمعة، ووفد لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، ملفات إقليمية ودولية.

وجرى اللقاء في قصر دولمة بهجة بإسطنبول، واستمر نحو ساعة. وتناول الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، والعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، ومكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي والتطرف، وتنظيم PKK الإرهابي وأنشطته الإجرامية المنظمة، والحرب الروسية الأوكرانية، والهجمات الإسرائيلية على غزة والمأساة الإنسانية في القطاع.

وضم الوفد الأمريكي؛ رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي مايك روجرز، وكل من الأعضاء آدم سميث، وسالود كارباجال، وفيرونيكا إسكوبار، وسفير الولايات المتحدة لدى أنقرة جيفري فليك، والقنصل الأمريكية في إسطنبول جولي إيديه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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