سياسة
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صندوق النقد الدولي يوافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بـ 5 مليارات دولار
قال صندوق النقد الدولي، مساء الجمعة إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار.
صندوق النقد الدولي يوافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بـ 5 مليارات دولار
صندوق النقد الدولي يوافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بـ 5 مليارات دولار / صورة: AA
29 مارس 2024

قال صندوق النقد الدولي، مساء الجمعة إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو خمسة مليارات دولار.

وأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا في ديسمبر\كانون الأول 2022.

وقال الصندوق إن المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، التي سبق إرجاؤها، اكتملت الآن. وأوضح الصندوق في بيان إن الزيادة ستسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

وأضاف الصندوق "يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات"، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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