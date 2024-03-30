سياسة
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رئيس وزراء بولندا يحذر: أوروبا دخلت حقبة ما قبل الحرب
حذّر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك من التهديد الذي يفرضه النزاع في أوكرانيا على أوروبا، قائلاً إنه للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدخل القارة "حقبة ما قبل الحرب".
رئيس وزراء بولندا يحذر: أوروبا دخلت حقبة ما قبل الحرب
رئيس وزراء بولندا يحذر: أوروبا دخلت حقبة ما قبل الحرب / Others
30 مارس 2024

حذّر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك من التهديد الذي يفرضه النزاع في أوكرانيا على أوروبا، قائلاً إنه للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدخل القارة "حقبة ما قبل الحرب".

وقال توسك في مقابلة مساء الجمعة مع شبكة "لينا" الإعلامية التي تضم أكبر تحالف للصحف الأوروبية "لم تعد الحرب مفهوما من الماضي، إنها حقيقة، وقد بدأت منذ أكثر من عامين، والأمر الأكثر إثارة للقلق حالياً هو أن أي سيناريو ممكن الحدوث، لم نشهد وضعاً كهذا منذ عام 1945".

وأضاف "أعلم أن الأمر يبدو مدمرا، خاصة بالنسبة لجيل الشباب، لكن علينا أن نعتاد على حقيقة أن حقبة جديدة قد بدأت: حقبة ما قبل الحرب. أنا لا أبالغ، فالأمر يصبح أكثر وضوحا كل يوم".

وأدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا المستمرة منذ أكثر من عامين إلى زعزعة شعور الزعماء الأوروبيين بالسلام الثابت بعد الحرب، ما دفع بالعديد من الدول الأوروبية إلى تسريع إنتاج الأسلحة لمد كييف وقواتها بما تحتاجه.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي السابق الذي كانت بلاده من أبرز الداعمين لأوكرانيا المجاورة الجمعة أنه إذا خسرت كييف الحرب فلن يشعر "أحد" في أوروبا بالأمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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