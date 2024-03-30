سياسة
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عباس يؤكد ضرورة استلام السلطة حكم غزة ويدعو الاحتلال إلى الانسحاب من القطاع
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة استلام دولة فلسطين قطاع غزة، كما هي الحال بالضفة الغربية، مشدداً على ضرورة سرعة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس.
عباس يؤكد ضرورة استلام السلطة حكم غزة ويدعو الاحتلال إلى الانسحاب من القطاع
عباس شدد على حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة / صورة: AP
30 مارس 2024

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة ضرورة استلام دولة فلسطين لقطاع غزة، كما هو الحال بالضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، جدد الرئيس عباس: "تأكيد ضرورة سرعة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس، واستلام دولة فلسطين مهامها في غزة كما في الضفة".

كما أكد في محادثة هاتفية مع الرئيس البلغاري رومن راديف "ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع آليات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بالكامل".

وشدد كذلك على ضرورة "منع التهجير (...) وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ومزيد من اعتراف الدول بدولة فلسطين".

وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره البلغاري "على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني فوراً".

من جهته، أعرب الرئيس البلغاري "عن أمله في انتهاء الحرب، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، وتحقيق حقوقه الوطنية، وأن تنعم جميع شعوب المنطقة بالسلام والاستقلال" حسب الوكالة الفلسطينية.

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكرر الحديث عن "اليوم التالي" للحرب والجهة التي ستدير قطاع غزة.

ومراراً، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية عن غزة بعد الحرب، معتبراً ذلك بأنه "آخر شيء يجب فعله".

وتشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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