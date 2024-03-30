سياسة
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ماليزيا تعلن حالة التأهب القصوى بعد اعتقال مسلح مشتبه بتجسسه لإسرائيل
قال مسؤول أمني في ماليزيا، إنه جرى اعتقال إسرائيلي مسلح دخل البلاد بجواز سفر فرنسي "مزيف". وتشتبه السلطات في أن يكون المعتقل جاسوساً لإسرائيل، ما دفعها إلى إعلان حالة التأهب القصوى.
ماليزيا تعلن حالة التأهب القصوى بعد اعتقال مسلح مشتبه بتجسسه لإسرائيل
مظاهرات تضامنية مع غزة في ماليزيا / Others
30 مارس 2024

أعلنت السلطات الماليزية الجمعة، اعتقال مسلح بأحد فنادقها يشتبه في أنه جاسوس لإسرائيل.

وقال المفتش العام للشرطة رضاء الدين حسين، في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به (36 عاماً) وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي قادماً من الإمارات في 12 مارس/آذار، مستخدماً جواز سفر فرنسياً "مزيفاً"، وبحوزته 6 مسدسات و200 رصاصة.

وأضاف حسين أن المشتبه به سلم جواز سفر إسرائيلياً بعد استجواب الشرطة له.

وتحقق الشرطة في احتمال أن يكون الرجل عضواً في المخابرات الإسرائيلية، على الرغم من ادعائه دخول ماليزيا لـ"مطاردة إسرائيلي آخر بسبب نزاع عائلي".

كما تحقق الشرطة أيضاً في كيفية حصول المشتبه به على الأسلحة التي جرى شراؤها في ماليزيا ودفع ثمنها بالعملة الرقمية.

وأضاف حسين "لا نثق بشكل كامل بهذه الرواية لأننا نشك في أجندة أخرى".

وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى، عقب اعتقال المشتبه به، وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية حول ملك ماليزيا ورئيس الوزراء أنور إبراهيم وشخصيات أخرى رفيعة المستوى. وتؤوي ماليزيا، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، نحو 600 لاجئ فلسطيني، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يذكر أنه في عام 2018، اغتيل عالم فلسطيني بالرصاص في العاصمة الماليزية على يد رجلين مجهولين، وأشارت حركة حماس إلى تورط جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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