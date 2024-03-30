استشهد طفل فلسطيني وأصيب 3 مدنيين آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، عن مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، تأكيده استشهاد طفل (13 عاماً) وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية.

وقالت وفا أن مستشفى ابن سينا في جنين أعلن من جهته أيضا استقبال "إصابة بالقدم اليسرى لحالة مستقرة، إثر اقتحام قوات الاحتلال لقباطية".

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة مناطق وتمركزت في حي الزكارنة وقرب الحسبة، واقتحمت عدة منازل وحطمت محتوياتها، ونشرت القناصة في عدة بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة.

وأكدت مصادر محلية اعتقال قوات الاحتلال رجلاً فلسطينياً ونجله، إثر اقتحام منزله.

كما منعت القوات سيارات الإسعاف من دخول للبلدة لنقل المصابين.

وفي آخر حصيلة محدثة لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة إلى 455 شخصاً، منذ تفجر الأوضاع في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى 4 آلاف و750 جريحاً.

ومنذ بدء حرب إسرائيلية مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا ودماراً بالبنى التحتية، صعّد الجيش عملياته بالضفة مخلفاً إضافة إلى الشهداء والجرحى نحو 7870 معتقلاً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.