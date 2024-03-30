سياسة
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تتضمن عودة النازحين.. حماس والجهاد تحددان شروط نجاح المفاوضات مع إسرائيل
قالت حركة حماس والجهاد الإسلامي عقب لقاء جمع بين وفديهما في طهران، إن عودة النازحين إلى شمال غزة من بين الشروط الرئيسية لنجاح أي مفاوضات مع إسرائيل. وجدّدت الحركتان رفضهما أي مشاريع سياسية تطرح واقعاً مغايراً في القطاع.
تتضمن عودة النازحين.. حماس والجهاد تحددان شروط نجاح المفاوضات مع إسرائيل
إسماعيل هنية في لقاء مع زياد النحالة في العاصمة الإيرانية طهران (المصدر: وسائل التواصل) / Others
30 مارس 2024

حددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الشروط الرئيسية لنجاح أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، مجددة رفضها أي مشاريع سياسية أو خطوات من شأنها "خلق وقائع جديدة في غزة".

وانعقد أمس الجمعة لقاء بين وفد من حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ووفد من الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان عقب اللقاء، إن المحددات الأربعة لنجاح المفاوضات هي "وقف العدوان (الإسرائيلي) بشكل شامل، وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من كل قطاع غزة، وحرية عودة النازحين (إلى شمال القطاع)، وإدخال المساعدات واحتياجات شعبنا وأهلنا في القطاع"، ضمن صفقة تبادل للأسرى في غزة.

وتحدث إعلام عبري الأربعاء، عن استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، فيما يتركز الخلاف الرئيسي بشأن عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة.

واعتبرت الحركتان، وفق البيان، أن "الشعب الفلسطيني في مواجهة مفتوحة ومباشرة مع الاحتلال في ظل ما يقوم به في القدس والمسجد الأقصى المبارك من اعتداءات وانتهاكات إلى جانب الاقتحامات والاغتيالات في الضفة".

وشددت الحركتان على "ضرورة تصاعد المقاومة بجميع أشكالها في كل ساحات المواجهة".

ودعتا الأمة بكل مكوناتها إلى توسيع رقعة التحدي للاحتلال بكل الوسائل المشروعة وإظهار حالة الغضب جراء ما يرتكبه الاحتلال "من مجازر يومية وعدوان همجي على شعبنا وأهلنا وتكثيف جهود التضامن خاصة في شهر رمضان المبارك".

واعتبرتا أن "مواصلة دعم إسرائيل عسكرياً وتوفير الغطاء السياسي لجرائمها هو مشاركة في الجريمة الجارية في غزة".

وأكدت الحركتان "رفض أي مشاريع سياسية أو خطوات من شأنها خلق وقائع جديدة في غزة بعيدة عن إرادة شعبنا ومقاومته وشددتا أن أي خطوة يجب أن تكون نتاجاً للإجماع الوطني الكامل".

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر رسمية، موافقة الإدارة الأمريكية على شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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