تدرس الولايات المتحدة، فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في هونغ كونغ تتهمهم بالتورط في "قمع الحقوق المدنية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيانٍ الجمعة، إن بكين "واصلت خلال العام الماضي اتخاذ إجراءات ضد الحكم الذاتي الواسع الموعود والمؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات في هونغ كونغ".

وأوضح البيان أن حملة القمع تشمل إقرار "المادة 23"، وهي قانون للأمن القومي يستهدف مرتكبي جرائم من بينها الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة.

ووفق البيان، قررت الخارجية الأمريكية اتخاذ "إجراءات لفرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لكثير من المسؤولين في هونغ كونغ، رداً على القمع المكثف والقيود على المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأصوات المعارضة".

ويأتي الإعلان بعد مراجعة واشنطن السنوية لوضع الحكم الذاتي في هونغ كونغ.

يذكر أنه في السابق، فرضت واشنطن عقوبات وقيوداً على منح تأشيرات على مسؤولين من هونغ كونغ، تتهمهم بتقويض الحقوق والحريات التي تميز المدينة عن بقية الصين.

وفي 2020 ألغت الولايات المتحدة أيضاً الوضع التجاري الخاص للمدينة التي تعد مركزاً مالياً مهماً، رداً على "قمع احتجاجات كبيرة مطالبة بالديمقراطية تخللها أحياناً أعمال عنف".

وأدان ممثل وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ "بشدة" قرار واشنطن الأخير باعتباره "تشويهاً لقانون الأمن الجديد وتدخلاً في شؤون الصين الداخلية".

وقال متحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية إن المراجعة السنوية للحكم الذاتي في هونغ كونغ كانت "مهزلة لم يصدقها أحد.. وينبغي أن تذهب إلى مزبلة التاريخ".

وفرضت بكين في عام 2020 قانوناً شاملاً للأمن القومي في هونغ كونغ لإخماد الاحتجاجات.