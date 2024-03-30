سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن تدرس فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين من هونغ كونغ
تعتزم واشنطن فرض قيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في هونغ كونغ تتهمهم بالتورط في "قمع الحقوق المدنية". فيما اعتبرت بكين أن القرار تدخل في شؤونها الداخلية.
واشنطن تدرس فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين من هونغ كونغ
تتصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة على خلاف قانون الأمن القومي الجديد / صورة: Reuters
30 مارس 2024

تدرس الولايات المتحدة، فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في هونغ كونغ تتهمهم بالتورط في "قمع الحقوق المدنية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيانٍ الجمعة، إن بكين "واصلت خلال العام الماضي اتخاذ إجراءات ضد الحكم الذاتي الواسع الموعود والمؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات في هونغ كونغ".

وأوضح البيان أن حملة القمع تشمل إقرار "المادة 23"، وهي قانون للأمن القومي يستهدف مرتكبي جرائم من بينها الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة.

ووفق البيان، قررت الخارجية الأمريكية اتخاذ "إجراءات لفرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لكثير من المسؤولين في هونغ كونغ، رداً على القمع المكثف والقيود على المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأصوات المعارضة".

ويأتي الإعلان بعد مراجعة واشنطن السنوية لوضع الحكم الذاتي في هونغ كونغ.

يذكر أنه في السابق، فرضت واشنطن عقوبات وقيوداً على منح تأشيرات على مسؤولين من هونغ كونغ، تتهمهم بتقويض الحقوق والحريات التي تميز المدينة عن بقية الصين.

وفي 2020 ألغت الولايات المتحدة أيضاً الوضع التجاري الخاص للمدينة التي تعد مركزاً مالياً مهماً، رداً على "قمع احتجاجات كبيرة مطالبة بالديمقراطية تخللها أحياناً أعمال عنف".

وأدان ممثل وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ "بشدة" قرار واشنطن الأخير باعتباره "تشويهاً لقانون الأمن الجديد وتدخلاً في شؤون الصين الداخلية".

وقال متحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية إن المراجعة السنوية للحكم الذاتي في هونغ كونغ كانت "مهزلة لم يصدقها أحد.. وينبغي أن تذهب إلى مزبلة التاريخ".

وفرضت بكين في عام 2020 قانوناً شاملاً للأمن القومي في هونغ كونغ لإخماد الاحتجاجات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us