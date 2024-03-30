قالت وزارة الخارجية التركية السبت، إن تركيا تقود "الحركة العالمية لصفر نفايات" تحت إشراف السيدة الأولى أمينة أردوغان.

جاء ذلك في منشور للوزارة على منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي لصفر نفايات.

وأشارت الوزارة إلى أنه "بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لصفر نفايات للمرة الثانية، تقف تركيا في طليعة التحول العميق نحو عالم أكثر خضرة ونظافة".

وأضافت "يجري حث الناس في جميع أنحاء العالم على اتخاذ إجراءات صغيرة ولكنها مؤثرة للمساهمة في مبادرة صفر نفايات، قائلين: "لا للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ونعم لإعادة التدوير والمنتجات المستدامة".

وشددت على أن قيادة تركيا لهذه الحركة تؤكد "تفاني البلاد في رعاية البيئة وتضرب مثالاً ملهمًا للدول في جميع أنحاء العالم".

صحيفة صفر نفايات

وفي وقت سابق، أعلن وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي محمد أوزهاسكي عن صدور العدد الجديد من صحيفة "صفر نفايات"، الذي جرى إعداده للفت الانتباه إلى المشروع الذي جرى تنفيذه تحت رعاية أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي.

وأكد أوزهاسكي أن صحيفة تتضمن مشاريع وأنشطة تهدف إلى التخلص من النفايات تماماً، وجرى إعدادها بالكامل من أوراق معاد تدويرها.

وأضاف: سوف نواصل تنفيذ عديد من مشاريعنا، وخاصة "صفر نفايات"، من أجل عالم أنظف وأكثر اخضراراً بما يتماشى مع القرن التركي".

وفي الوقت نفسه، ظهرت على غلاف الصحيفة كلمة السيدة الأولى أردوغان في برنامج "أهداف التنمية المستدامة 2045: توجيه مستقبل عالمنا" ضمن نطاق "القمة العالمية للحكومات" المنعقدة في دبي.

كما تضمنت الصحيفة كلمة الرئيس أردوغان في القمة العالمية للعمل المناخي المنعقدة في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف (COP28) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي حضرها في دبي.

ويقوم مشروع "صفر نفايات" على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60%بحلول عام 2030.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدم به 105 دول بشكل مشترك.

وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".