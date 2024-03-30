ارتفعت، السبت، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى "32 ألفاً و705 شهداء، و75 ألفاً و190 مصاباً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد تقرير لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع بأن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 82 شهيداً و98 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأوضح أن "حصيلة العدوان ارتفعت إلى 32 ألفاً و705 شهداء، و75 ألفاً و190 مصاباً".

وفي السياق أشار التقرير إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

تواصل الغارات

في غضون ذلك أفادت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين في قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة بالقطاع.

وذكرت مصادر طبية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً لعائلة موسى في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بجانب تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة.

ويأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال محاصرة مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة لليوم الثالث عشر، وينفذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان.

كما شهدت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، منذ ساعات الصباح، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة والقصف المدفعي لعدد من المناطق، خصوصاً المنطقتين الشرقية والغربية، حيث استهدف محيط مجمع ناصر الطبي ومنازل في مخيمها.

وقصف طيران الاحتلال مقرَي بلديتَي البريج والزوايدة في المحافظات الوسطى بالقطاع، وأخرجهما من الخدمة.

كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط جسر وادي غزة شمال محافظة الوسطى في القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل وتجمعات للنازحين في نادي الشجاعية، ومنطقة معبر كارني ومحيط مستشفى الشفاء، ومخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد نحو 40 مواطناً وإصابة العشرات.

كما استهدف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وصلوا مستشفى غزة الأوروبي، فيما لا يزال عدد منهم تحت الأنقاض.

ووفق الوكالة شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الأحزمة النارية على منطقة خزاعة شرق خان يونس ومنطقتَي عبسان وصوفا شمال شرق مدينة رفح.

قصف مقار البلديات

في سياق العدوان المستمر أعلنت بلديات المحافظة الوسطى في قطاع غزة، السبت، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مقرَّي بلديتَي البريج والزوايدة وتدميرهما بالكامل وخروجهما عن الخدمة.

وقالت البلديات في بيانٍ إن "الاحتلال يتعمد قصف المقرات الإدارية للبلديات وغيرها من المقدرات البلدية كآبار المياه ومخازن الطوارئ وخطوط المياه والصرف الصحي".

وأضافت أن "الاحتلال قصف المقرات الإدارية لبلدية البريج والزوايدة وأخرجهما عن الخدمة".

تحذيرات من مجاعة

على الصعيد الإنساني حث المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الاحتلال الإسرائيلي على السماح لقوافل الأغذية التابعة للمنظمة بالدخول إلى شمال غزة وفتح معابر برية إضافية لتسهيل إيصال المساعدات، وسط تحذيرات دولية من حدوث مجاعة في القطاع.

ودعا لازاريني -في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس- دول العالم إلى زيادة الضغط من أجل تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية للاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى سكان قطاع غزة.

ووجّه نداء إلى تلك الدول لإعادة النظر في قراراتها بشأن تمويل الوكالة، مشدداً على الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمنع حدوث مجاعة في غزة، وحذر من استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من مليونَي شخص، وقال إن القطاع أصبح مكاناً مستحيلاً للعيش الكريم.

وتشنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، كما خلفت كارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​