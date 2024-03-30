أعلنت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، السبت، فتح تحقيق في انفجار وقع جنوبي لبنان أدى إلى إصابة 3 مراقبين تابعين لها ومترجم مدني في جنوب لبنان.

وقال أندريا تيننتي الناطق الرسمي باسم يونيفيل في بيان: "في أثناء قيام المراقبين الدوليين الثلاثة والمترجم اللبناني بدورية راجلة على طول الخط الأزرق (الحدودي)، وقع انفجار بالقرب من موقعهم، ما أدى الى إصابتهم بجروح وجرى إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي".

وأوضح تيننتي أن "يونيفيل تحقق في أصل الانفجار".

وشدد البيان على أن "عناصر هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة يدعمون يونيفيل في تنفيذ أعمالها (في جنوب لبنان)".

كما دعا إلى "توفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة، كما تقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة بموجب القانون الإنساني الدولي مسؤولية ضمان الحماية لغير المقاتلين، بما في ذلك قوات حفظ السلام والصحفيون والعاملون في المجال الطبي والمدنيون".

وأضاف: "نكرر دعوتنا لجميع الأطراف إلى وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يتعرض مزيد من الناس للأذى دون داعٍ".

وفي وقت سابق من اليوم السبت قالت وكالة الأنباء اللبنانية إنّ "طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية تابعة ليونيفيل قرب بلدة رميش الحدودية، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى من قوات يونيفيل".

وأوضحت أن "سيارة رباعية الدفع تابعة لمراقبي الهدنة تعرضت في أثناء قيامها بدورية بالقرب من بلدة رميش لاعتداء بغارة من طائرة مسيّرة، ما أدى إلى إصابة 3 ضباط ومترجم مدني، أحدهم بحالة حرجة".

وأضافت: "حضرت طائرة مروحية تابعة ليونيفيل على الفور إلى مكان الغارة ونقلت الجرحى".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان متحدثه أفيخاي أدرعي أنه لم يستهدف أي سيارة للقوات الأممية في منطقة رميش.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.