سياسة
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غوتيريش يوجّه الشكر لأمينة أردوغان على جهودها ببرنامج "صفر نفايات"
وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة مصوّرة أرسلها إلى فاعلية "صفر نفايات" التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الشكر إلى زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان على جهودها ببرنامج القضاء على النفايات.
غوتيريش يوجّه الشكر لأمينة أردوغان على جهودها ببرنامج "صفر نفايات"
غوتيريش يوجّه الشكر لأمينة أردوغان على جهودها ببرنامج صفر نفايات / صورة: AA
30 مارس 2024

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت، بجهود زوجة الرئيس التركي أمينة أردوغان بشأن برنامج القضاء على النفايات صفر نفايات الذي أطلقته تركيا قبل أعوام.

وأعرب غوتيريش في رسالة مصوّرة أرسلها إلى فاعلية صفر نفايات التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن شكره للسيدة أمينة نظراً إلى "رؤيتها الرائدة" في هذه القضية المهمة.

وأكّد غوتيريش أن "كوكبنا يغرق في طوفان من النفايات كل عام، فالبشرية تخلّف أكثر من ملياري طن من النفايات الصلبة، والمواد الغذائية المتعفنة، والزجاجات البلاستيكية، والمخلفات الإلكترونية التي تحتوي على مواد كيميائية، وأكثر من ذلك يُلقَى في الماء والتربة بلا مبالاة".

وتابع: "على الحكومات بناء اقتصادات تدويرية تتعامل بجدية مع الموارد وإدارتها، والاستثمار في مزيد من برامج إدارة النفايات التي تركز على إعادة التدوير".

من جهتها، احتفت السيدة أمينة أردوغان، السبت، بـ"اليوم العالمي لصفر نفايات"، عبر رسالة مصورة نشرتها على حسابها بمنصة "إكس".

وقالت السيدة أمينة: "أهنئ جميع المتطوعين البيئيين الذين يبذلون وقتهم وجهدهم لجعل بيتنا المشترك، العالم، مكاناً أكثر ملاءمة للعيش بمناسبة اليوم العالمي لصفر نفايات".

وأردفت: "أتمنى عالماً مفعماً بالازدهار تُستخدم فيه الموارد بالشكل الأمثل وتقل النفايات إلى الحد الأدنى وتسوده الاستدامة".

وأطلقت تركيا مشروع صفر نفايات عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية، والتعامل مع النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60% في 2030.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع صفر نفايات الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك.

مصدر:TRT عربي
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