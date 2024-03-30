أدان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، السبت، استهداف آلية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، ما أسفر عن 4 جرحى.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ميقاتي مع القائد العام لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية.

وعبّر ميقاتي عن تضامنه مع القوات الدولية بعد الاستهداف الذي أصاب آلية لليونيفيل ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، وأعلن إدانته لهذا الحادث الخطير، حسب البيان.

وأبلغ الجنرال لازارو، رئيس الوزراء اللبناني بأن اليونيفيل تجري تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته، وفق البيان ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اليونيفيل في بيان، فتح تحقيق حول انفجار وقع جنوبي لبنان أدى إلى إصابة 3 مراقبين تابعين لها ومترجم.

وفيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن غارة اسرائيلية استهدفت آلية اليونيفيل، زعم الجيش الإسرائيلي على لسان متحدثه أفيخاي أدرعي عدم استهداف أي سيارة للقوات الأممية جنوب لبنان.