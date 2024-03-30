بدأ اجتماع مصري-أردني-فرنسي، السبت، بالقاهرة لبحث مسارات للتحرك المشترك لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكثر من 6 أشهر.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، أن اجتماعاً انطلق بالقاهرة يضم وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيريه الأردني أيمن الصفدي، والفرنسي ستيفان سيجورني.

ويشمل الاجتماع "مباحثات ثلاثية حول الأوضاع في غزة، ومسارات التحرك المشتركة لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، والحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع"، وفق المصدر ذاته.

ولم تُدلِ وزارة الخارجية المصرية بتفاصيل أكثر عن اللقاء، كما لم تحدد تاريخ وصول الوزيرين إلى مصر ولا أجندة زيارتهما.

يأتي اللقاء فيما تتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين الطرفين، بعد أولى استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وفي وقت سابق السبت أعلن الأردن، في بيان للخارجية، أن القاهرة تستضيف اجتماعاً ثلاثياً يضم الصفدي، وشكري، وسيجورني، لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

وأمس الجمعة، أفادت وكالة الأنباء المصرية بأن شكري سيعقد السبت "مباحثات ثلاثية مع نظيريه الفرنسي والأردني بقصر التحرير بالقاهرة لبحث التطورات الإقليمية وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة".

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام اللقاء الثلاثي، وفق المصدر ذاته.

والاثنين الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، دون أن تستجيب تل أبيب.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​