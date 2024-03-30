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غزة.. استشهاد 5 وإصابة عشرات جراء إطلاق نار وتدافع خلال توزيع المساعدات
استُشهد 5 أشخاص وأصيب عشرات جراء إطلاق نار وتدافع في أثناء توزيع مساعدات فجر السبت في قطاع غزة المحاصر، الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 أشهر، والمهدد بمجاعة وشيكة حسب وكالات أممية ودولية.
غزة.. استشهاد 5 وإصابة عشرات جراء إطلاق نار وتدافع خلال توزيع المساعدات
استشهاد 5 وإصابة عشرات جراء إطلاق نار وتدافع خلال توزيع المساعدات في غزة / صورة: Reuters
30 مارس 2024

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 5 أشخاص وإصابة العشرات جراء إطلاق نار وتدافع في أثناء توزيع مساعداتٍ، فجر السبت في قطاع غزة المهدد بمجاعة وشيكة.

وأظهرت مقاطع مصورة قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق قرب نقطة توزيع في الظلام قبيل الفجر، فيما سُمع صراخ الناس ودوي إطلاق نار كان بعضه طلقات تحذيرية، وفق شهود عيان.

ووقع الحادث، حسب الهلال الأحمر، بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول نحو 15 شاحنة من الطحين والمواد الغذائية الأخرى، والتي كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت بمدينة غزة في شمال القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن أهالي غزة الذين كانوا يشرفون على توزيع المساعدات أطلقوا النار في الهواء، لكن القوات الإسرائيلية في المنطقة أطلقت النار أيضاً فيما صدمت بعض الشاحنات أفراداً كانوا يحاولون الحصول على مواد غذائية.

ووفق الأمم المتحدة، يواجه سكّان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون شخص خطر المجاعة فيما تدخل المساعدات الإنسانية التي تخضع لرقابة من الاحتلال الإسرائيلي، بكميات قليلة إلى القطاع المحاصر.

والخميس أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ"ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة" لقطاع غزة من دون تأخير مؤكدة أن "المجاعة وقعت".

وقال المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني: "إن على إسرائيل السماح للأونروا بتوصيل القوافل الغذائية إلى شمال قطاع غزة يومياً وفتح نقاط عبور برية أخرى".

ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات مؤكّدة أنها لا تهتم بتوزيع المواد الغذائية في غزة مع اتهامها وكالات تابعة للأمم المتحدة بعدم القدرة على إدارة كمية المساعدات التي تصل إلى هناك يومياً.

ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، كما خلّفت كارثة إنسانية ودماراً هائلاً في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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