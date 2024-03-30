سياسة
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تركيا.. صمت انتخابي عشية الاقتراع في المحليات
بدأ الصمت الانتخابي في تركيا من الساعة السادسة مساء السبت، ويستمر حتى التاسعة من يوم الانتخابات غداً الأحد، وفق قانون الأحكام الأساسية للانتخابات، ويحظر حمل السلاح خلال الفترة المذكورة لغير قوات الأمن والمكلفين حماية الأمن العام.
تركيا.. صمت انتخابي عشية الاقتراع في المحليات
بدء مرحلة الصمت الانتخابي عشية الاقتراع في المحليات التركية / صورة: AA
30 مارس 2024

دخل الصمت الانتخابي حيز التنفيذ في تركيا اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم، السبت، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء غد، الأحد، إذ تعقد الانتخابات المحلية.

وتنص المادة 49 من القانون رقم 298 الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، على أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية قبل 10 أيام من موعد الاقتراع، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي.

وتحظر الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) في تركيا حتى الساعة 21:00 من يوم الانتخابات، أي دعاية للأحزاب على الإذاعات والقنوات التلفزيونية، وأيضاً الأخبار المتعلقة بنتائج الانتخابات، باستثناء النتائج التي ستعلنها الهيئة العليا للانتخابات.

وبداية من الساعة 21:00 من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي. ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة 21:00 إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.

وحسب قرار الهيئة العليا للانتخابات، يحظر بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في الأماكن العامة ابتداء من الساعة 06:00 من يوم الانتخابات حتى الساعة 00:00.

كما يحظر حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلفين حماية الأمن العام.

والخميس، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تخصيص نحو 600 ألف عنصر لضمان أمن سير عملية الانتخابات المحلية المقررة يوم الأحد المقبل في عموم البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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