دخل الصمت الانتخابي حيز التنفيذ في تركيا اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم، السبت، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء غد، الأحد، إذ تعقد الانتخابات المحلية.

وتنص المادة 49 من القانون رقم 298 الخاص بالأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين، على أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية قبل 10 أيام من موعد الاقتراع، وتنتهي في السادسة من مساء اليوم السابق للانتخابات، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي.

وتحظر الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) في تركيا حتى الساعة 21:00 من يوم الانتخابات، أي دعاية للأحزاب على الإذاعات والقنوات التلفزيونية، وأيضاً الأخبار المتعلقة بنتائج الانتخابات، باستثناء النتائج التي ستعلنها الهيئة العليا للانتخابات.

وبداية من الساعة 21:00 من يوم الانتخابات يُرفع حظر النشر الانتخابي. ويمكن للجنة العليا للانتخابات أن تقرر رفع الحظر قبل الساعة 21:00 إذا ارتأت ما يستوجب ذلك.

وحسب قرار الهيئة العليا للانتخابات، يحظر بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في الأماكن العامة ابتداء من الساعة 06:00 من يوم الانتخابات حتى الساعة 00:00.

كما يحظر حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلفين حماية الأمن العام.

والخميس، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تخصيص نحو 600 ألف عنصر لضمان أمن سير عملية الانتخابات المحلية المقررة يوم الأحد المقبل في عموم البلاد.